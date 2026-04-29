"Даже не думайте!" В США раскрыли детали бунта генералов против Трампа - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Даже не думайте!" В США раскрыли детали бунта генералов против Трампа
2026-04-29T02:49+0300
2026-04-29T02:51+0300
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Американский генералитет вынудил президента США Дональда Трампа отказаться от планов по использованию ядерного оружия против Ирана, об этом в эфире YouTube-канала рассказал военный эксперт, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Насколько известно, <…> когда неделю или две назад проводилось экстренное совещание о действиях против Ирана, впервые возникла тема применения ядерного оружия. <…> Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И (глава Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) генерал Кейн ответил: "Нет, и даже не думайте. Мы этого не сделаем", — заявил эксперт.
Он отметил, что президент сумел использовать этот инцидент, чтобы продемонстрировать свою приверженность миру.
"Когда об этом стало известно, Трамп публично заявил, что ядерное оружие применяться не будет. Так что это, пожалуй, хорошая новость", — заключил Джонсон.
Действия президента США все чаще становятся предметом споров и критики со стороны его окружения. Согласно последнему опросу, уровень одобрения работы американского лидера составляет лишь 37 процентов. Большинство граждан США не поддерживают конфликт с Ираном, считая, что страна движется в неверном направлении. В конце марта Массачусетский университет, сославшись на результаты своего исследования, сообщил, что рейтинги одобрения президента Дональда Трампа достигают новых антирекордов из-за взлета цен и военной операции против Ирана, снизившись до 33 процентов. Это наихудший показатель за его второй срок.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал военных США игнорировать приказ Трампа, если тот решится на наземную операцию в Иране.
