Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ
Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ
2026-04-29T07:10+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана... В ходе недавних встреч, в том числе во время обсуждения в ситуационной комнате, Трамп решил продолжать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда", - сообщает издание. Как отмечается, чиновники добавили, что Трамп счел другие варианты - возобновление бомбардировок или выход из конфликта - более рискованными, чем сохранение блокады. Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила газете, что благодаря блокаде США якобы "обладают максимальным влиянием" на иранские власти и что Трамп примет только такое соглашение, которое обеспечит национальную безопасность Штатов. Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
