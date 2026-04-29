https://1prime.ru/20260429/tramp-869530423.html

Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ

2026-04-29T07:10+0300

экономика

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869530423.jpg?1777435808

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана... В ходе недавних встреч, в том числе во время обсуждения в ситуационной комнате, Трамп решил продолжать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда", - сообщает издание. Как отмечается, чиновники добавили, что Трамп счел другие варианты - возобновление бомбардировок или выход из конфликта - более рискованными, чем сохранение блокады. Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила газете, что благодаря блокаде США якобы "обладают максимальным влиянием" на иранские власти и что Трамп примет только такое соглашение, которое обеспечит национальную безопасность Штатов. Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

