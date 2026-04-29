"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу тревожные новости из-за Ирана

"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу тревожные новости из-за Ирана - 29.04.2026, ПРАЙМ

"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу тревожные новости из-за Ирана

В процессе разрешения ближневосточного конфликта полная капитуляция Ирана не будет принята во внимание, заявил отставной подполковник вооруженных сил США Дэниел | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T23:39+0300

2026-04-29T23:39+0300

2026-04-29T23:39+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

ирак

дональд трамп

масуд пезешкиан

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В процессе разрешения ближневосточного конфликта полная капитуляция Ирана не будет принята во внимание, заявил отставной подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис в социальной сети Х. "Даже беглый анализ того, как Иран действовал в прошлые годы, когда экспорт был сокращен до минимума, показывает, что они умеют терпеть и находить способы избежать краха. Они также показали за восемь лет войны с Ираком, что знают, что значит терпеть и при этом держаться. А теперь — из-за 40 дней бомбардировок и нескольких угроз со стороны президента Трампа — вы действительно думаете, что они вот-вот рухнут? <…> Безоговорочная капитуляция даже не рассматривается", — написал он. По мнению данного военного эксперта, Дональду Трампу не стоит следовать советам тех, кто утверждает противоположное. Это потому, что многие игнорируют значительные издержки для экономики США, включая стоимость нефти, бензина, дизельного топлива, удобрений, гелия и прочих товаров. Последние находятся в критическом дефиците и являются крайне важными, отметил Дэвис. На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп самостоятельно продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он сообщил об отмене поездки американской делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день президент заявил о получении от ИРИ нового предложения с более благоприятными условиями. В то же время Иран отрицал планы продолжения взаимодействия с Соединенными Штатами. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не намерена участвовать в переговорах под давлением, с угрозами или в условиях блокировки судоходства.

иран

сша

ирак

мировая экономика, общество , иран, сша, ирак, дональд трамп, масуд пезешкиан