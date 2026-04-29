Трамп заявил о поражении Украины

Трамп: Украина потерпела поражение в военном плане
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела неудачу в военном плане.
"Я не знаю. Возможно, они завершатся примерно в одно время. Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение", — сказал он.
Однако сразу после этого Трамп представил статистику, которая может намекать на то, что его слова могли относиться к Ирану.
"В военном отношении взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой", — добавил глава Белого дома.
Ранее в среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президент России сообщил о готовности объявить перемирие к Дню Победы. Он также рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и подвигают позиции ВСУ. Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину сесть за стол переговоров уже сейчас. Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения терпят потери и быстро теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что или контролируемые Киевом территории будут освобождены вооруженным путем, или украинские силы покинут их и прекратят убийства.