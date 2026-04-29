https://1prime.ru/20260429/tramp-869559857.html

Трамп заявил о поражении Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела неудачу в военном плане. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T23:45+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела неудачу в военном плане. Журналисты в Белом доме задали американскому президенту вопрос о том, какой из двух конфликтов завершится быстрее — на Украине или в Иране. "Я не знаю. Возможно, они завершатся примерно в одно время. Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение", — сказал он. Однако сразу после этого Трамп представил статистику, которая может намекать на то, что его слова могли относиться к Ирану. "В военном отношении взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой", — добавил глава Белого дома. Ранее в среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президент России сообщил о готовности объявить перемирие к Дню Победы. Он также рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и подвигают позиции ВСУ. Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину сесть за стол переговоров уже сейчас. Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения терпят потери и быстро теряют боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что или контролируемые Киевом территории будут освобождены вооруженным путем, или украинские силы покинут их и прекратят убийства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, иран, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, всу, оон