ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки на строящееся жилье

Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотеки на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах в третьем квартале 2026 года, сообщил регулятор.

2026-04-29T18:58+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотеки на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах в третьем квартале 2026 года, сообщил регулятор. "Банк России ужесточил на третий квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, а также не пересматривал макропруденциальные надбавки", - говорится в релизе ЦБ.Там отмечается, что по ипотеке на приобретение жилья в многоквартирных домах доля задолженности с просроченными платежами свыше 90 дней на 1 апреля 2026 года составила 1% (0,6% на1 апреля 2025 года и 0,9% на 1 января 2026 года)."В основном рост просрочки приходится на кредиты, выданные в 2023-2024 годах в рамках массовой льготной ипотеки. Действующие c первого июля 2025 года МПЛ ограничивают предоставление наиболее рискованной ипотеки", - сообщает регулятор.Для покрытия рисков по ранее выданным кредитам банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в размере 1,4% от ипотечного портфеля на 1 апреля 2026 года, заключает ЦБ.

