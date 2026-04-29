Решетников рассказал, какие решения позволят ЦБ снижать ставку

Снятие напряженности на рынке труда России будет главным индикатором для Центрального банка для снижения процентных ставок, заявил министр экономического...

2026-04-29T20:16+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - ПРАЙМ. Снятие напряженности на рынке труда России будет главным индикатором для Центрального банка для снижения процентных ставок, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По данным Росстата, безработица в России в феврале составила 2,1%. Накануне глава Центрального банка Эльвира Набиуллина говорила, что Россия никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию. "В целом мы понимаем, что как только у нас ситуация на рынке труда, эта напряженность, начнет снижаться, это как раз будет главным индикатором, в том числе для Центрального банка по снижению процентных ставок", - сказал Решетников, выступая на Кавказском инвестиционном форуме. Он подчеркнул, что значимым и долгожданным шагом станут поправки в Трудовой кодекс в части гибкости рынка труда. "Они сейчас готовятся к второму чтению. Это и сверхурочная работа, это расширение возможностей для малого бизнеса брать работников по срочным договорам, это серьезное упрощение электронного документа оборота. Это прям то, что даст глоток воздуха, как мы рассчитываем", - напомнил министр. Кроме того, он рассказал, что власти разработали 17 отраслевых программ по повышению производительности труда. Они предполагают высвобождение вследствие роста производительности труда трех миллионов рабочих мест. При этом люди с этих рабочих мест будут трудоустроены либо внутри отраслей, либо будет межотраслевой переход. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.

