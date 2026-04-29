ЦБ ужесточил регулирование выдачи нецелевых кредитов под залог авто
ЦБ ужесточил регулирование выдачи нецелевых кредитов под залог авто - 29.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ ужесточил регулирование выдачи нецелевых кредитов под залог авто
Банк России сохранил на третий квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по целевым автокредитам и ужесточил их по нецелевым кредитам под залог... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T20:23+0300
2026-04-29T20:23+0300
2026-04-29T20:23+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил на третий квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по целевым автокредитам и ужесточил их по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств, сообщается на сайте регулятора. "Банк России сохранил на третий квартал 2026 года МПЛ по целевым автокредитам и ужесточил МПЛ по нецелевым кредитам (займам) под залог автомототранспортных средств. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в сообщении. Отмечается, что под действием МПЛ в сегменте целевых автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств улучшилась структура кредитования. Так, доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% для целевых автокредитов снизилась до 17% в первом квартале 2026 года (20% в первом квартале 2025 года), нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств – до 10% (43% в первом квартале 2025 года). "На 1 апреля 2026 года накопленный макропруденциальный буфер капитала составил 2,5% от портфеля этих кредитов за вычетом резервов на возможные потери", - отмечает регулятор.
финансы, россия, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ ужесточил регулирование выдачи нецелевых кредитов под залог авто
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил на третий квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по целевым автокредитам и ужесточил их по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России
сохранил на третий квартал 2026 года МПЛ по целевым автокредитам и ужесточил МПЛ по нецелевым кредитам (займам) под залог автомототранспортных средств. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под действием МПЛ в сегменте целевых автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств улучшилась структура кредитования.
Так, доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% для целевых автокредитов снизилась до 17% в первом квартале 2026 года (20% в первом квартале 2025 года), нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств – до 10% (43% в первом квартале 2025 года).
"На 1 апреля 2026 года накопленный макропруденциальный буфер капитала составил 2,5% от портфеля этих кредитов за вычетом резервов на возможные потери", - отмечает регулятор.
