ЦБ ужесточил регулирование выдачи нецелевых кредитов под залог авто

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил на третий квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по целевым автокредитам и ужесточил их по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств, сообщается на сайте регулятора. "Банк России сохранил на третий квартал 2026 года МПЛ по целевым автокредитам и ужесточил МПЛ по нецелевым кредитам (займам) под залог автомототранспортных средств. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в сообщении. Отмечается, что под действием МПЛ в сегменте целевых автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств улучшилась структура кредитования. Так, доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% для целевых автокредитов снизилась до 17% в первом квартале 2026 года (20% в первом квартале 2025 года), нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств – до 10% (43% в первом квартале 2025 года). "На 1 апреля 2026 года накопленный макропруденциальный буфер капитала составил 2,5% от портфеля этих кредитов за вычетом резервов на возможные потери", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20260429/tsb-869551046.html

