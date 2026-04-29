Путин несколько раз получал доклады о ситуации в Туапсе, заявили в Кремле
2026-04-29T13:15+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник несколько раз получал доклады от главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима", - сказал Песков журналистам. Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.
