Исследование показало, сколько россиян планируют поездки до конца года

Исследование показало, сколько россиян планируют поездки до конца года - 29.04.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян планируют поездки до конца года

Совершить поездки до конца текущего года планируют 84% россиян, при этом около 70% из них ориентируются на внутренний туризм, рассказала директор по развитию... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T10:51+0300

2026-04-29T10:51+0300

2026-04-29T10:51+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совершить поездки до конца текущего года планируют 84% россиян, при этом около 70% из них ориентируются на внутренний туризм, рассказала директор по развитию бизнеса "Яндекс Путешествий" Анна Очеретько. "84% россиян планируют поездки до конца 2026 года, при этом около 70% ориентируются исключительно на внутренний туризм, а большинство принимает решение о бронировании в день поиска", - сказала она на конференции "Все включено", представляя результаты исследования сервиса. В число популярных направлений вошли Санкт-Петербург (23%), Крым (18%), Кавказские Минеральные Воды (17%) и Москва (16%). Среди зарубежных направлений лидирует Турция - ее планируют посетить 32% опрошенных, которые намерены поехать за границу. Также в топе Таиланд (21%), Египет (20%) и Вьетнам (15%). Очеретько отметила, что особенностью этого года стал интерес к путешествиям внутри собственного региона: 40% тех, кто планирует поездки по России, рассматривают локальные направления. Это может указывать на развитие коротких поездок и микротуризма, а также на стремление оптимизировать расходы и время в пути. При этом 85% планирующих поездки рассматривают новые направления - полностью новые или в сочетании с уже знакомыми. Наиболее востребованный формат - поездки по России средней продолжительности: 32% планируют путешествия на 6-7 дней, 30% - на 4-5 дней. Пик спроса приходится на лето: 38% опрошенных планируют поездки в июле, 36% - в августе. Среди форматов отдыха лидируют пляжные и экскурсионные поездки - их планируют 58% и 57% пользователей. При этом растет интерес к нишевым форматам - четверть совершает поездки ради культурных мероприятий, столько же предпочитает активный отдых, 16% выбирают гастрономический туризм, а 15% - шопинг. Эксперт отметила, что популярность сохраняют и более спокойные форматы: поездки к друзьям и родственникам (35%), отдых на природе и за городом (30%). Одним из главных трендов остается быстрое принятие решений: две трети опрошенных оформляют бронирование в день поиска, еще 11% - в течение одного дня, 12% - в течение недели. При этом четверть уже путешествовавших в текущем году отмечают, что начали бронировать раньше, чем обычно, тогда как у 64% поведение не изменилось. В исследовании приняли участие более 1 тысячи жителей российских городов-миллионников, путешествовавших в последние 12 месяцев.

санкт-петербург

крым

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, санкт-петербург, крым, москва