"Бунты в городах". В Киеве заявили о резком обострении ситуации в стране
"Бунты в городах". В Киеве заявили о резком обострении ситуации в стране - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Бунты в городах". В Киеве заявили о резком обострении ситуации в стране
Из-за коррупции и продления по инициативе Владимира Зеленского военного положения в украинских городах могут произойти бунты, такой прогноз на своем... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T03:53+0300
2026-04-29T03:53+0300
2026-04-29T03:53+0300
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Из-за коррупции и продления по инициативе Владимира Зеленского военного положения в украинских городах могут произойти бунты, такой прогноз на своем YouTube-канале сделал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет. <…> Люди же понимают, что их фактически ограбили и им ничего не дают. <…> Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. <…> Вот он хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет. <…> Даже война не объявлена", — отметил он.Кроме того, Соскин подчеркнул полную некомпетентность властей в управлении государством и призвал к отставке всех должностных лиц. В понедельник Зеленский представил в Верховной раде законопроекты с предложением продлить режим военного положения и всеобщую мобилизацию на территории Украины. С 2022 года на Украине действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь на это, Зеленский отменил президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году после завершения его срока полномочий.
киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, рада
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Рада
"Бунты в городах". В Киеве заявили о резком обострении ситуации в стране
Соскин: коррупция и мобилизация могут спровоцировать восстания в украинских городах
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Из-за коррупции и продления по инициативе Владимира Зеленского военного положения в украинских городах могут произойти бунты, такой прогноз на своем YouTube-канале сделал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет. <…> Люди же понимают, что их фактически ограбили и им ничего не дают. <…> Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. <…> Вот он хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет. <…> Даже война не объявлена", — отметил он.
Кроме того, Соскин подчеркнул полную некомпетентность властей в управлении государством и призвал к отставке всех должностных лиц.
В понедельник Зеленский представил в Верховной раде законопроекты с предложением продлить режим военного положения и всеобщую мобилизацию на территории Украины.
С 2022 года на Украине действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь на это, Зеленский отменил президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году после завершения его срока полномочий.
