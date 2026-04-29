"Рухнет как карточный домик". На Западе испугались ситуации на Украине
Христофору: положение на Украине ухудшается на фоне поддержки Зеленского
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что на Западе Владимира Зеленского называют "лидером свободного мира", реальная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявил кипрский журналист Александер Христофору в эфире YouTube-канала.
Он прокомментировал публикацию New York Times с таким определением главы киевского режима.
"Итак, "лидер свободного мира" — при том, что выборы отменены, СМИ закрыты, оппозиционные партии запрещены, их представители брошены в тюрьмы. <…> А как насчет принудительного заталкивания мужчин в микроавтобусы и отправки их на передовую? Все эти тысячи, десятки тысяч видео и фотографий, где украинские военные хватают людей прямо на улицах, запихивают их в фургоны и отправляют на фронт", — обрушился с критикой он.
"Так как это вообще сочетается, New York Times? С одной стороны — "лидер свободного мира", с другой — человек, который стоит на Кипре и просит более 90 миллиардов у тех самых стран, которыми он якобы руководит. Потому что, если он не получит эти деньги, все его правительство, весь его режим рухнет как карточный домик", — заключил эксперт.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что проводить голосование преждевременно. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев утверждает, что он остается легитимным до избрания нового президента.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей системы власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Он подчеркивал, что переговоры может вести любой уполномоченный представитель Киева, однако подписывать документы должна только легитимная власть.