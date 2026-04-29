"Рухнет как карточный домик". На Западе испугались ситуации на Украине

"Рухнет как карточный домик". На Западе испугались ситуации на Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ

"Рухнет как карточный домик". На Западе испугались ситуации на Украине

Несмотря на то, что на Западе Владимира Зеленского называют "лидером свободного мира", реальная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявил кипрский... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T23:44+0300

2026-04-29T23:44+0300

2026-04-29T23:44+0300

украина

запад

владимир зеленский

new york times

ес

владимир путин

кипр

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что на Западе Владимира Зеленского называют "лидером свободного мира", реальная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявил кипрский журналист Александер Христофору в эфире YouTube-канала.Он прокомментировал публикацию New York Times с таким определением главы киевского режима."Итак, "лидер свободного мира" — при том, что выборы отменены, СМИ закрыты, оппозиционные партии запрещены, их представители брошены в тюрьмы. <…> А как насчет принудительного заталкивания мужчин в микроавтобусы и отправки их на передовую? Все эти тысячи, десятки тысяч видео и фотографий, где украинские военные хватают людей прямо на улицах, запихивают их в фургоны и отправляют на фронт", — обрушился с критикой он.Особенно абсурдным, по его мнению, выглядит утверждение, что Зеленский якобы не зависит от Запада, учитывая, что недавно на саммите ЕС на Кипре он просил новые кредиты."Так как это вообще сочетается, New York Times? С одной стороны — "лидер свободного мира", с другой — человек, который стоит на Кипре и просит более 90 миллиардов у тех самых стран, которыми он якобы руководит. Потому что, если он не получит эти деньги, все его правительство, весь его режим рухнет как карточный домик", — заключил эксперт.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что проводить голосование преждевременно. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев утверждает, что он остается легитимным до избрания нового президента.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей системы власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Он подчеркивал, что переговоры может вести любой уполномоченный представитель Киева, однако подписывать документы должна только легитимная власть.

украина

запад

кипр

украина, запад, владимир зеленский, new york times, ес, владимир путин, кипр