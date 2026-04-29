"Возьмут Одессу". В США сделали заявление о финале конфликта на Украине

Финансовая помощь ЕС Украине не окажет влияния на исход конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T23:47+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Финансовая помощь ЕС Украине не окажет влияния на исход конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Нужно учитывать, что 50% этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве, включая многих парламентариев, старших офицеров и дипломатов — все они брали все, до чего могли дотянуться. Это первое", — отметил он.По его мнению, и поставки вооружений со стороны ЕС не смогут изменить ситуацию."Более того, сейчас у России есть возможность довольно быстро взять Одессу. <…> И я думаю, что это может произойти, и это станет первым шагом к окончательному распаду киевского режима", — заключил Макгрегор.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского идти на компромиссы ради урегулирования. По его словам, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявлял, что Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, а ситуация на фронте "позитивная для нас".

