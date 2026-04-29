Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Возьмут Одессу". В США сделали заявление о финале конфликта на Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ
Финансовая помощь ЕС Украине не окажет влияния на исход конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. | 29.04.2026, ПРАЙМ
23:47 29.04.2026
 
"Возьмут Одессу". В США сделали заявление о финале конфликта на Украине

Макгрегор: кредит ЕС не способен изменить ход СВО

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Финансовая помощь ЕС Украине не окажет влияния на исход конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Нужно учитывать, что 50% этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве, включая многих парламентариев, старших офицеров и дипломатов — все они брали все, до чего могли дотянуться. Это первое", — отметил он.
По его мнению, и поставки вооружений со стороны ЕС не смогут изменить ситуацию.
"Более того, сейчас у России есть возможность довольно быстро взять Одессу. <…> И я думаю, что это может произойти, и это станет первым шагом к окончательному распаду киевского режима", — заключил Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского идти на компромиссы ради урегулирования. По его словам, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявлял, что Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, а ситуация на фронте "позитивная для нас".
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСДуглас МакгрегорСШАОдессаДональд Трамп
 
 
