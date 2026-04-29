Биржи США ускорили снижение после публикации решения ФРС

Основные фондовые индексы США ускорили снижение после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов.

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США ускорили снижение после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По итогам апрельского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 июня. По состоянию на 21.10 мск промышленный индекс Dow Jones сокращался на 0,84% относительно предыдущего закрытия - до 48 731,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшался на 0,49% - до 24 543,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,40%, до 7 110,12 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка все индексы США снижались слабее, в пределах от 0,15% до 0,6%.

