Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС

2026-04-29T22:44+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) увеличила темпы роста после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.14 мск поднималась до 4,416% с уровня прошлого закрытия в 4,353%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,395%. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 21.14 мск росла до 4,981% с уровня прошлого закрытия в 4,944%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,973%. По итогам апрельского заседания ФРС США в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание центробанка запланировано на 16-17 июня.

