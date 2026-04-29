Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС - 29.04.2026, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС
22:44 29.04.2026
 
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС

Доходность US Treasuries выросла после сохранения учетной ставки ФРС США

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) увеличила темпы роста после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.14 мск поднималась до 4,416% с уровня прошлого закрытия в 4,353%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,395%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 21.14 мск росла до 4,981% с уровня прошлого закрытия в 4,944%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,973%.
По итогам апрельского заседания ФРС США в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание центробанка запланировано на 16-17 июня.
