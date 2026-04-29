https://1prime.ru/20260429/usa-869558505.html
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС - 29.04.2026, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) увеличила темпы роста после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС),... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T22:44+0300
2026-04-29T22:44+0300
2026-04-29T22:44+0300
экономика
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) увеличила темпы роста после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.14 мск поднималась до 4,416% с уровня прошлого закрытия в 4,353%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,395%. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 21.14 мск росла до 4,981% с уровня прошлого закрытия в 4,944%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,973%. По итогам апрельского заседания ФРС США в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание центробанка запланировано на 16-17 июня.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла после решения ФРС
Доходность US Treasuries выросла после сохранения учетной ставки ФРС США
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) увеличила темпы роста после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.14 мск поднималась до 4,416% с уровня прошлого закрытия в 4,353%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,395%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 21.14 мск росла до 4,981% с уровня прошлого закрытия в 4,944%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,973%.
По итогам апрельского заседания ФРС США
в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание центробанка запланировано на 16-17 июня.
