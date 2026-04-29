Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Махачкалы расширили границы зоны ЧС - 29.04.2026, ПРАЙМ
Власти Махачкалы расширили границы зоны ЧС
2026-04-29T01:19+0300
МАХАЧКАЛА, 29 апр - ПРАЙМ. Власти Махачкалы приняли решение расширить границы территории, на которой действует введенный после подтоплений режим чрезвычайной ситуации, сообщает мэрия города. "Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлён список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Власти отмечают, что это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Махачкалы, в обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц, проездов и тупиков. Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из поврежденных домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
