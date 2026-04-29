ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывавшим имущество

2026-04-29T16:23+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президиум Верховного суда России указал на недопустимость списания долгов гражданам, которые в ходе процедуры банкротства скрыли свое имущество и доходы, сообщила пресс-служба суда. Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики разрешения споров о банкротстве за 2025 год, в котором отразил наиболее важные правовые позиции высшей судебной инстанции при рассмотрении таких дел. "В обзоре президиум обратил внимание на недопустимость освобождения от долгов по итогам процедуры банкротства тех граждан, которые при получении кредита не сообщали подлинные данные о своей кредитной нагрузке, а в ходе процедуры банкротства скрывали свое имущество, доходы или иные источники финансирования, которые могли быть использованы для погашения требований кредиторов. В силу положений закона о банкротстве подобное поведение является недобросовестным и влечет за собой отказ суда в прекращении обязательств должника-гражданина", - говорится в сообщении.

