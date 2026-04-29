https://1prime.ru/20260429/vs-869544229.html
ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывавшим имущество
ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывавшим имущество - 29.04.2026, ПРАЙМ
ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывавшим имущество
Президиум Верховного суда России указал на недопустимость списания долгов гражданам, которые в ходе процедуры банкротства скрыли свое имущество и доходы,... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T16:23+0300
2026-04-29T16:23+0300
2026-04-29T16:23+0300
экономика
финансы
россия
игорь краснов
верховный суд
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c70de0736fcfda7c5ba229c6f9812466.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президиум Верховного суда России указал на недопустимость списания долгов гражданам, которые в ходе процедуры банкротства скрыли свое имущество и доходы, сообщила пресс-служба суда. Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики разрешения споров о банкротстве за 2025 год, в котором отразил наиболее важные правовые позиции высшей судебной инстанции при рассмотрении таких дел. "В обзоре президиум обратил внимание на недопустимость освобождения от долгов по итогам процедуры банкротства тех граждан, которые при получении кредита не сообщали подлинные данные о своей кредитной нагрузке, а в ходе процедуры банкротства скрывали свое имущество, доходы или иные источники финансирования, которые могли быть использованы для погашения требований кредиторов. В силу положений закона о банкротстве подобное поведение является недобросовестным и влечет за собой отказ суда в прекращении обязательств должника-гражданина", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b76980b2546f8fa20760b7592760c129.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, игорь краснов, верховный суд, вс рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Игорь Краснов, Верховный суд, ВС РФ
ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывавшим имущество
Президиум ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывающим доходы