https://1prime.ru/20260429/vsu-869530102.html

ВСУ строят оборонительную линию в Черниговской области

ВСУ строят оборонительную линию в приграничном с Россией Семеновском районе Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T06:39+0300

экономика

россия

общество

украина

рф

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869530102.jpg?1777436724

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВСУ строят оборонительную линию в приграничном с Россией Семеновском районе Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Семеновка - город на севере Черниговской области Украины, в 11 километрах от госграницы с Россией (Брянская область). "В Семеновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичи", - рассказал собеседник агентства. По его словам, все населенные пункты севернее данного участка местности становятся небезопасными для мирных жителей из-за дистанционного минирования, осуществляемого ВСУ. Группировка ВС РФ "Север" наносит удары по данным инженерным подразделениям, что подтверждают некрологи, публикуемые в соцсетях, отметил собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

