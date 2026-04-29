https://1prime.ru/20260429/vsu-869530102.html
ВСУ строят оборонительную линию в Черниговской области
ВСУ строят оборонительную линию в приграничном с Россией Семеновском районе Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T06:39+0300
экономика
россия
общество
украина
рф
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869530102.jpg?1777436724
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВСУ строят оборонительную линию в приграничном с Россией Семеновском районе Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Семеновка - город на севере Черниговской области Украины, в 11 километрах от госграницы с Россией (Брянская область). "В Семеновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичи", - рассказал собеседник агентства. По его словам, все населенные пункты севернее данного участка местности становятся небезопасными для мирных жителей из-за дистанционного минирования, осуществляемого ВСУ. Группировка ВС РФ "Север" наносит удары по данным инженерным подразделениям, что подтверждают некрологи, публикуемые в соцсетях, отметил собеседник агентства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ВСУ, ВС РФ
РИА Новости: ВСУ строят оборонительную линию в Семеновском районе Черниговской области
