ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные
2026-04-29T19:30+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, конвертация прошла по цене 82,67 рубля за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ стал первым на рынке банком, осуществившим конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. Банк успешно разместил 6,3 миллиарда штук обыкновенных акций, в результате процедуры конвертации было погашено 21,4 триллиона привилегированных акций первого типа и 3,1 триллиона привилегированных акций второго типа", - говорится в сообщении. После конвертации общее количество обыкновенных акций ВТБ составляет 12,9 миллиарда штук с номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Из них 74,45% находятся под контролем государства, 25,55% – в свободном обращении. "На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14 апреля, практически 100% принявших участие миноритарных акционеров ВТБ проголосовали за конвертацию", - прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы ценим высокий уровень доверия инвесторов и рассчитываем, что повышение прозрачности структуры акционерного капитала банка будет способствовать росту капитализации ВТБ", - добавил он. Конвертация прошла по цене 82,67 рубля за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году.
https://1prime.ru/20260429/vtb-869534259.html
ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных