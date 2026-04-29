ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные - 29.04.2026, ПРАЙМ
ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, конвертация прошла по цене 82,67 рубля за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ стал первым на рынке банком, осуществившим конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. Банк успешно разместил 6,3 миллиарда штук обыкновенных акций, в результате процедуры конвертации было погашено 21,4 триллиона привилегированных акций первого типа и 3,1 триллиона привилегированных акций второго типа", - говорится в сообщении.
После конвертации общее количество обыкновенных акций ВТБ составляет 12,9 миллиарда штук с номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Из них 74,45% находятся под контролем государства, 25,55% – в свободном обращении.
"На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14 апреля, практически 100% принявших участие миноритарных акционеров ВТБ проголосовали за конвертацию", - прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы ценим высокий уровень доверия инвесторов и рассчитываем, что повышение прозрачности структуры акционерного капитала банка будет способствовать росту капитализации ВТБ", - добавил он.
Конвертация прошла по цене 82,67 рубля за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году.
ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных
09:15
 
ЭкономикаРынокРОССИЯВТБ
 
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленника — Новости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
