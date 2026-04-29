Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП России в марте вырос на 1,8 процента в годовом выражении, заявило МЭР - 29.04.2026, ПРАЙМ
ВВП России в марте вырос на 1,8 процента в годовом выражении, заявило МЭР
ВВП России в марте вырос на 1,8 процента в годовом выражении, заявило МЭР
ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%,... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T19:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
росстат
россия, мировая экономика, росстат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Росстат
ВВП России в марте вырос на 1,8 процента в годовом выражении, заявило МЭР

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2026 года ВВП вырос на 1,8% год к году после снижения на 1,1% год к году в феврале... Динамика ВВП по итогам 1-го квартала 2026 года составила -0,3% г/г.", - говорится в сообщении.
Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП на 1,5%. Уточнение произошло в основном в связи с пересмотром Росстатом данных по оптовой торговле, указали в Минэкономразвития. В январе экономика России по уточненным данным показала спад на 1,8% вместо прежней оценки в 2,1%.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора (в феврале был рост на 0,3%).
