Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается - 29.04.2026, ПРАЙМ
Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается
Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается - 29.04.2026, ПРАЙМ
Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается
Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается утром во вторник, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T07:52+0300
2026-04-29T07:52+0300
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр - ПРАЙМ. Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается утром во вторник, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Как сообщала пресс-служба правительства Челябинской области, в регионе объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету. Вылет восьми рейсов, намеченных на раннее утро, задерживается из аэропорта Челябинска во вторник, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи. Расчетное время вылета, согласно онлайн-табло, с 11.00 (09.00 мск). Кроме того, прилет рейса из Москвы задерживается с 04.10 (02.10 мск) до 09.15 (07.15 мск), указывается на сайте.
челябинск
москва
челябинская область
бизнес, челябинск, москва, челябинская область
Бизнес, Челябинск, МОСКВА, Челябинская область
07:52 29.04.2026
 
Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается

Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска во вторник задерживается

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр - ПРАЙМ. Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается утром во вторник, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Как сообщала пресс-служба правительства Челябинской области, в регионе объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.
Вылет восьми рейсов, намеченных на раннее утро, задерживается из аэропорта Челябинска во вторник, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи. Расчетное время вылета, согласно онлайн-табло, с 11.00 (09.00 мск).
Кроме того, прилет рейса из Москвы задерживается с 04.10 (02.10 мск) до 09.15 (07.15 мск), указывается на сайте.
 
БизнесЧелябинскМОСКВАЧелябинская область
 
 
