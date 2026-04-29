Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается

Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается - 29.04.2026, ПРАЙМ

Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается

Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается утром во вторник, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

2026-04-29T07:52+0300

2026-04-29T07:52+0300

2026-04-29T07:52+0300

бизнес

челябинск

москва

челябинская область

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр - ПРАЙМ. Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается утром во вторник, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Как сообщала пресс-служба правительства Челябинской области, в регионе объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету. Вылет восьми рейсов, намеченных на раннее утро, задерживается из аэропорта Челябинска во вторник, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи. Расчетное время вылета, согласно онлайн-табло, с 11.00 (09.00 мск). Кроме того, прилет рейса из Москвы задерживается с 04.10 (02.10 мск) до 09.15 (07.15 мск), указывается на сайте.

челябинск

москва

челябинская область

бизнес, челябинск, москва, челябинская область