Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается
2026-04-29T07:52+0300
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр - ПРАЙМ. Вылет восьми рейсов из аэропорта Челябинска задерживается утром во вторник, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Как сообщала пресс-служба правительства Челябинской области, в регионе объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.
Вылет восьми рейсов, намеченных на раннее утро, задерживается из аэропорта Челябинска во вторник, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи. Расчетное время вылета, согласно онлайн-табло, с 11.00 (09.00 мск).
Кроме того, прилет рейса из Москвы задерживается с 04.10 (02.10 мск) до 09.15 (07.15 мск), указывается на сайте.
