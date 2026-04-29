https://1prime.ru/20260429/yakhta-869537446.html

Источник назвал причину прохода яхты Мордашова Nord через Ормузский пролив

Источник назвал причину прохода яхты Мордашова Nord через Ормузский пролив - 29.04.2026, ПРАЙМ

Источник назвал причину прохода яхты Мордашова Nord через Ормузский пролив

Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T11:39+0300

2026-04-29T11:39+0300

2026-04-29T11:39+0300

бизнес

россия

ормузский пролив

дубай

владивосток

алексей мордашов

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79b0cd7dc868bd8ee09ceb2978ae84db.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал РИА Новости источник, близкий к Мордашову. Ранее в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные трекинга судов сообщали, что яхта, связанная с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, в минувшую субботу прошла через Ормузский пролив, став одним из немногих судов, которым удалось пересечь заблокированный морской маршрут, оказавшийся в эпицентре конфликта между США и Ираном. "Яхта Nord Алексея Мордашова находилось на плановом техническом обслуживании в Дубае и после завершения работ следовала по утвержденному маршруту под российским флагом (порт приписки - Владивосток). Переход осуществлялся в полном соответствии с международным морским правом и действующими навигационными правилами, не противоречил мерам, которые предпринимают в Ормузском проливе ни Иран, ни США", - прокомментировал источник. Отмечается, что маршрут и характер движения судна носили исключительно гражданский и частный характер. "Иран не препятствовал перемещению яхты, так как это гражданское судно дружественной страны, осуществлявшее мирный транзит. У американской стороны также не было вопросов в перемещению яхты, так как она не заходила в иранские порты и не имеет какого-либо отношения к Ирану", - добавил собеседник агентства. Кроме того, источник указал, что Мордашов, один из немногих владельцев таких судов, кто зарегистрировал свою яхту в России и именно российский флаг сыграл ключевую роль в том, чтобы обеспечить безопасный транзит судна. По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда иранцы принципиально не трогают суда, идущие под флагами дружественных государств, а американцы не блокируют суда, которые не заходят в иранские порты, и российский флаг в данном случае стал неоспоримым преимуществом.

ормузский пролив

дубай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ормузский пролив, дубай, владивосток, алексей мордашов, северсталь