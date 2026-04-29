https://1prime.ru/20260429/zapad-869559563.html

"Сокрушить". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

2026-04-29T23:42+0300

мировая экономика

россия

украина

европа

запад

ес

сергей лавров

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европу ждет вовлечение в косвенную войну против России из-за чрезмерного внимания к Украине, заявил американский военный эксперт и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Диесена. "Европа, по сути, собирается втянуть себя в эту опосредованную войну, которая ведется против России на Украине. Это крайне опасно и вызывает обеспокоенность. При этом их целью никогда не было сокрушить и победить Россию посредством конфликта на Украине. Это был лишь один из немногих вариантов политики. Также одним из вопросов, которые обсуждались, было уничтожение российского экспорта энергоносителей в Европу. В мирное время вероятность успеха у этого проекта очень низка, но, к сожалению, все получилось. И знаете, как им удалось этого добиться? Они взяли мирное время и просто превратили его в военное", — сказал он. По его мнению, единственный подход, который может помочь избежать зависимости Европы от российской энергетики и ослабить Россию, — это продолжение конфликта на Украине. "Европейцев готовят к тому, чтобы они стали следующими марионетками в обороне Украины. ЕС будет постепенно все глубже вовлекаться в конфликт. Мы уже знаем, что все это оружие, ракеты и танки, которые, как говорят, производит Украина, на самом деле не производятся там. Все это изготавливается по всей Европе, в США и на других территориях, а затем окончательно собирается на Украине. Весь этот процесс формировался на протяжении всей этой опосредованной войны. И, похоже, что Европа в конечном итоге окажется практически в косвенном конфликте с Россией", — резюмировал Берлетик. Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, непосредственно вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что поставка Западом оружия Украине не способствует переговорному процессу и окажет отрицательное влияние.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

