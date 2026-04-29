"Сокрушить". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Сокрушить". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией
23:42 29.04.2026
 
"Сокрушить". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

Берлетик: Европе грозит втягивание в опосредованную войну против России

Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европу ждет вовлечение в косвенную войну против России из-за чрезмерного внимания к Украине, заявил американский военный эксперт и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
"Европа, по сути, собирается втянуть себя в эту опосредованную войну, которая ведется против России на Украине. Это крайне опасно и вызывает обеспокоенность. При этом их целью никогда не было сокрушить и победить Россию посредством конфликта на Украине. Это был лишь один из немногих вариантов политики. Также одним из вопросов, которые обсуждались, было уничтожение российского экспорта энергоносителей в Европу. В мирное время вероятность успеха у этого проекта очень низка, но, к сожалению, все получилось. И знаете, как им удалось этого добиться? Они взяли мирное время и просто превратили его в военное", — сказал он.
По его мнению, единственный подход, который может помочь избежать зависимости Европы от российской энергетики и ослабить Россию, — это продолжение конфликта на Украине.
"Европейцев готовят к тому, чтобы они стали следующими марионетками в обороне Украины. ЕС будет постепенно все глубже вовлекаться в конфликт. Мы уже знаем, что все это оружие, ракеты и танки, которые, как говорят, производит Украина, на самом деле не производятся там. Все это изготавливается по всей Европе, в США и на других территориях, а затем окончательно собирается на Украине. Весь этот процесс формировался на протяжении всей этой опосредованной войны. И, похоже, что Европа в конечном итоге окажется практически в косвенном конфликте с Россией", — резюмировал Берлетик.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, непосредственно вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что поставка Западом оружия Украине не способствует переговорному процессу и окажет отрицательное влияние.
 
