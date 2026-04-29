https://1prime.ru/20260429/zapasy-869530220.html

Запасы лития в Аппалачах в США могут заменить 328 лет импорта

2026-04-29T06:48+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869530220.jpg?1777436232

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн, чего достаточно, чтобы заменить стране 328 лет импорта этого критически важного минерала, говорится в исследовании Геологической службы США (USGS). "В регионе Аппалачей на востоке США содержится приблизительно 2,3 миллиона метрических тонн неразведанных, экономически извлекаемых запасов лития, чего достаточно для того, чтобы заменить 328 лет импорта США на уровне прошлого года", - говорится в пресс-релизе по итогам исследования на сайте USGS. Речь идет о регионе, охватывающем штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Южная Каролина. Согласно геологам, указанных запасов лития достаточно для обеспечения батареями 130 миллионов электромобилей или для производства 1,6 миллиона батарей достаточно большого размера для стабилизации энергосистемы. Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша