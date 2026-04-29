Запасы лития в Аппалачах в США могут заменить 328 лет импорта
Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн, чего достаточно, чтобы заменить стране 328 лет импорта этого... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T06:48+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн, чего достаточно, чтобы заменить стране 328 лет импорта этого критически важного минерала, говорится в исследовании Геологической службы США (USGS). "В регионе Аппалачей на востоке США содержится приблизительно 2,3 миллиона метрических тонн неразведанных, экономически извлекаемых запасов лития, чего достаточно для того, чтобы заменить 328 лет импорта США на уровне прошлого года", - говорится в пресс-релизе по итогам исследования на сайте USGS. Речь идет о регионе, охватывающем штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Южная Каролина. Согласно геологам, указанных запасов лития достаточно для обеспечения батареями 130 миллионов электромобилей или для производства 1,6 миллиона батарей достаточно большого размера для стабилизации энергосистемы. Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
Запасы лития в Аппалачах на востоке США оценили примерно в 2,3 миллиона тонн
