Средние зарплаты руководителей в России за десять лет выросли почти втрое - 29.04.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты руководителей в России за десять лет выросли почти втрое
09:26 29.04.2026
 
Средние зарплаты руководителей в России за десять лет выросли почти втрое

Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей, увеличившись за десять лет почти втрое, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, на октябрь прошлого года трудовые доходы руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году - 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тысячи меньше.
Руководители высшего звена получали в 2025 году в среднем 281 тысячу рублей, управляющие в корпоративном секторе - 191 тысячу рублей. При этом руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг в среднем зарабатывали 168 тысяч рублей, а руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания - 113 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты у руководителей были на Чукотке - 337 тысяч рублей, в Москве - 315 тысяч, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 264 тысячи.
 
