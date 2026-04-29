Средние зарплаты руководителей в России за десять лет выросли почти втрое

Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей, увеличившись за десять лет почти втрое, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T09:26+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей, увеличившись за десять лет почти втрое, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Так, на октябрь прошлого года трудовые доходы руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году - 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тысячи меньше. Руководители высшего звена получали в 2025 году в среднем 281 тысячу рублей, управляющие в корпоративном секторе - 191 тысячу рублей. При этом руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг в среднем зарабатывали 168 тысяч рублей, а руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания - 113 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты у руководителей были на Чукотке - 337 тысяч рублей, в Москве - 315 тысяч, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 264 тысячи.

