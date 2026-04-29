"Следует подумать". Зеленскому указали на место за угрозы в адрес Израиля - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Следует подумать". Зеленскому указали на место за угрозы в адрес Израиля
"Следует подумать". Зеленскому указали на место за угрозы в адрес Израиля - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Следует подумать". Зеленскому указали на место за угрозы в адрес Израиля
Ирландский журналист Чей Боуз подверг в социальной сети Х критике Владимира Зеленского в связи с тем, что тот угрожал ввести санкции против в отношении Израиля... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T05:28+0300
2026-04-29T05:36+0300
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг в социальной сети Х критике Владимира Зеленского в связи с тем, что тот угрожал ввести санкции против в отношении Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов России."Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства", — отметил журналист.В понедельник, по сообщению корреспондента Axios Барака Равида, выгрузка судна Panormitis с пшеницей в порту Хайфа, якобы полученной из новых российских регионов, может вызвать кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже в этот же день украинский МИД вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения Киева не имеют под собой оснований.
украина
киев
израиль
украина, киев, владимир зеленский, израиль, мид, владимир путин
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ИЗРАИЛЬ, МИД, Владимир Путин
05:28 29.04.2026 (обновлено: 05:36 29.04.2026)
 
"Следует подумать". Зеленскому указали на место за угрозы в адрес Израиля

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за угрозы санкциями в адрес Израиля

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг в социальной сети Х критике Владимира Зеленского в связи с тем, что тот угрожал ввести санкции против в отношении Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов России.
"Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства", — отметил журналист.
В понедельник, по сообщению корреспондента Axios Барака Равида, выгрузка судна Panormitis с пшеницей в порту Хайфа, якобы полученной из новых российских регионов, может вызвать кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже в этот же день украинский МИД вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.
В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения Киева не имеют под собой оснований.
