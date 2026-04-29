"Следует подумать". Зеленскому указали на место за угрозы в адрес Израиля

Ирландский журналист Чей Боуз подверг в социальной сети Х критике Владимира Зеленского в связи с тем, что тот угрожал ввести санкции против в отношении Израиля... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T05:28+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг в социальной сети Х критике Владимира Зеленского в связи с тем, что тот угрожал ввести санкции против в отношении Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов России."Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства", — отметил журналист.В понедельник, по сообщению корреспондента Axios Барака Равида, выгрузка судна Panormitis с пшеницей в порту Хайфа, якобы полученной из новых российских регионов, может вызвать кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже в этот же день украинский МИД вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения Киева не имеют под собой оснований.

