"Может потерять все": на Западе заявили о внезапном ударе по Зеленскому
Spectator: массовое бегство депутатов Рады создает серьезную угрозу для власти Зеленского
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Массовое бегство украинских парламентариев из Верховной Рады серьезно угрожает позиции президента Владимира Зеленского, сообщает британский журнал Spectator.
"После начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Но череда побегов означает, что вскоре он может потерять все свое (парламентское. — Прим. ред.) большинство. Сообщается, что один депутат бежал в Канаду в прошлом месяце. Если уедет еще один, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию", — указывается в материале.
Автор статьи также подчеркнул, что на фоне текущих внутриполитических проблем на Украине все чаще звучат призывы к возобновлению переговоров с Россией.
В марте бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как Юзик, покинул Украину и отправился в Испанию на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках за голосования депутатам.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабное расследование для выявления коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Обыски прошли у бывшего руководителя Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают организатором преступной сети и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед мероприятием бизнесмена срочно вывезли из Украины.
Как заявляет Зеленский, он не был в курсе происходящего. В конце ноября он объявил об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака. В тот же день обыски прошли в доме и офисе чиновника в рамках расследования коррупционного дела.
Выезд за границу для всех чиновников, представителей центральных и местных органов власти, а также прокуроров на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственным легальным способом пересечения государственной границы для этих лиц была служебная командировка.