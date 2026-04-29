В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО - 29.04.2026, ПРАЙМ

В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

В прямом эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил недовольство из-за продления военного положения на Украине, обратив внимание на...

2026-04-29T23:25+0300

2026-04-29T23:25+0300

2026-04-29T23:31+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В прямом эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил недовольство из-за продления военного положения на Украине, обратив внимание на тяжелую ситуацию вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. "Совет (национальной безопасности Украины. — Прим. ред.) продлил по предложению (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского военное положение на Украине до 2 августа. Были и те, кто не поддержал это решение, даже некоторые выступили против. Одним из таких людей был товарищ, который разместил материал, принадлежавший военнослужащему из штурмовых частей Сырского. Материал вызывающе удручающий. Там останки этих ребят остаются. Их только собрали и бросили. Люди абсолютно ничего не умеют и никогда подобным не занимались. А стервятники утверждают, что надо продолжать это "убоище". Понятно, пока бойня длится, Зеленский будет удерживать власть", — подчеркнул он. Соскин также выразил недовольство планом разрешить сотрудникам ТЦК пользоваться оружием. "Получается, что военкомы могли бы стрелять. Действительно, зачем вести людей на передовую, тратить время. Сразу, при задержании, они бы просто стреляли бы в мужчин. Это наивно и даже глупо, может, они получают деньги за то, что планируют отправить граждан на бойню, скотобазу", — поразмышлял политолог. Вооруженные силы Украины в последнее время столкнулись с недостатком личного состава, и грубые действия сотрудников призывных комиссий по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, порождают скандалы и вызывают волну протестов. В интернете широко распространяются видео, на которых представители центров территориальной комплектации увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую подвергая их избиениям. Тем временем мужчины призывного возраста делают все возможное, чтобы избежать службы: незаконно покидают Украину, поджигают призывные пункты, скрываются в домах и избегают выхода на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов стали массовыми. Они превышают полномочия, избивают людей, а порой сбивают их транспортными средствами, создают дорожные происшествия для поимки граждан.

украина

киев

общество , мировая экономика, украина, киев, олег соскин