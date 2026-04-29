В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869558987.html
В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
В прямом эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил недовольство из-за продления военного положения на Украине, обратив внимание на... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T23:25+0300
2026-04-29T23:31+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В прямом эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил недовольство из-за продления военного положения на Украине, обратив внимание на тяжелую ситуацию вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. "Совет (национальной безопасности Украины. — Прим. ред.) продлил по предложению (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского военное положение на Украине до 2 августа. Были и те, кто не поддержал это решение, даже некоторые выступили против. Одним из таких людей был товарищ, который разместил материал, принадлежавший военнослужащему из штурмовых частей Сырского. Материал вызывающе удручающий. Там останки этих ребят остаются. Их только собрали и бросили. Люди абсолютно ничего не умеют и никогда подобным не занимались. А стервятники утверждают, что надо продолжать это "убоище". Понятно, пока бойня длится, Зеленский будет удерживать власть", — подчеркнул он. Соскин также выразил недовольство планом разрешить сотрудникам ТЦК пользоваться оружием. "Получается, что военкомы могли бы стрелять. Действительно, зачем вести людей на передовую, тратить время. Сразу, при задержании, они бы просто стреляли бы в мужчин. Это наивно и даже глупо, может, они получают деньги за то, что планируют отправить граждан на бойню, скотобазу", — поразмышлял политолог. Вооруженные силы Украины в последнее время столкнулись с недостатком личного состава, и грубые действия сотрудников призывных комиссий по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, порождают скандалы и вызывают волну протестов. В интернете широко распространяются видео, на которых представители центров территориальной комплектации увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую подвергая их избиениям. Тем временем мужчины призывного возраста делают все возможное, чтобы избежать службы: незаконно покидают Украину, поджигают призывные пункты, скрываются в домах и избегают выхода на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов стали массовыми. Они превышают полномочия, избивают людей, а порой сбивают их транспортными средствами, создают дорожные происшествия для поимки граждан.
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, киев, олег соскин
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Олег Соскин
23:25 29.04.2026 (обновлено: 23:31 29.04.2026)
 
В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

Соскин раскритиковал продление военного положения на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В прямом эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил недовольство из-за продления военного положения на Украине, обратив внимание на тяжелую ситуацию вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.
"Совет (национальной безопасности Украины. — Прим. ред.) продлил по предложению (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского военное положение на Украине до 2 августа. Были и те, кто не поддержал это решение, даже некоторые выступили против. Одним из таких людей был товарищ, который разместил материал, принадлежавший военнослужащему из штурмовых частей Сырского. Материал вызывающе удручающий. Там останки этих ребят остаются. Их только собрали и бросили. Люди абсолютно ничего не умеют и никогда подобным не занимались. А стервятники утверждают, что надо продолжать это "убоище". Понятно, пока бойня длится, Зеленский будет удерживать власть", — подчеркнул он.
Соскин также выразил недовольство планом разрешить сотрудникам ТЦК пользоваться оружием.
"Получается, что военкомы могли бы стрелять. Действительно, зачем вести людей на передовую, тратить время. Сразу, при задержании, они бы просто стреляли бы в мужчин. Это наивно и даже глупо, может, они получают деньги за то, что планируют отправить граждан на бойню, скотобазу", — поразмышлял политолог.
Вооруженные силы Украины в последнее время столкнулись с недостатком личного состава, и грубые действия сотрудников призывных комиссий по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, порождают скандалы и вызывают волну протестов. В интернете широко распространяются видео, на которых представители центров территориальной комплектации увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую подвергая их избиениям.
Тем временем мужчины призывного возраста делают все возможное, чтобы избежать службы: незаконно покидают Украину, поджигают призывные пункты, скрываются в домах и избегают выхода на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов стали массовыми. Они превышают полномочия, избивают людей, а порой сбивают их транспортными средствами, создают дорожные происшествия для поимки граждан.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевОлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала