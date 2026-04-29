https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869559274.html

"Это крик отчаяния". Скандал с Зеленским вызвал гнев на Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ

"Это крик отчаяния". Скандал с Зеленским вызвал гнев на Украине

мировая экономика

украина

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Обнародованные НАБУ сведения по делу о коррупции в верхах украинской власти указывают на то, что Владимир Зеленский использует конфликт с Россией для личного обогащения, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель."Это не политическая атака. Это крик отчаяния. Зеленский продолжает конфликт, потому что зарабатывает на нем огромное состояние. Ваша помощь, ваши налоги не доходят до людей или до сферы обороны <…> — все отправляется в карманы украинской мафии, которой руководит сам Зеленский", — написала она в соцсети X.Мендель уточнила, что новые материалы НАБУ содержат подтверждения того, что глава киевского режима поддерживал лишь те оборонные проекты, которые приносили прибыль ему и его окружению.В среду издание "Украинская правда" опубликовало свежие данные расследования, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Фигурант коррупционного скандала, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.В частности, речь шла о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, среди бенефициаров которой может находиться Миндич. Сообщается, что фирма получает крупнейшие заказы от Минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову на недофинансирование и требует решить вопрос с поставками бронежилетов, которые государство не принимает из-за их низкого качества. Умеров при этом не возражает.Также издание привело диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из беседы "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% своих доходов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

