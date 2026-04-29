Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место - 29.04.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место - 29.04.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место
Заявления Владимира Зеленского о возможных санкциях против Израиля указывают на ухудшение отношений с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, считает... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T23:42+0300
2026-04-29T23:42+0300
израиль
украина
владимир зеленский
николай азаров
биньямин нетаньяху
киев
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о возможных санкциях против Израиля указывают на ухудшение отношений с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, считает бывший премьер Украины Николай Азаров."Скандал с закупкой зерна Израилем – уже не первое свидетельство определенной напряженности в отношениях между киевским режимом и Израилем. Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год, по крайней мере", — отметил он в Telegram-канале.По словам Азарова, складывается впечатление, что Нетаньяху не воспринимает Зеленского как полноценного руководителя государства. Он также добавил, что подобное отношение к главе киевского режима наблюдается не только со стороны израильского премьера.Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за импорта зерна якобы из новых российских регионов.В понедельник журналист Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отверг обвинения Киева, заявив об их безосновательности.
израиль
украина
киев
израиль, украина, владимир зеленский, николай азаров, биньямин нетаньяху, киев
ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Биньямин Нетаньяху, Киев
23:42 29.04.2026
 
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место

Азаров: зерновой скандал показал разлад Зеленского и Нетаньяху

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о возможных санкциях против Израиля указывают на ухудшение отношений с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Скандал с закупкой зерна Израилем – уже не первое свидетельство определенной напряженности в отношениях между киевским режимом и Израилем. Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год, по крайней мере", — отметил он в Telegram-канале.
По словам Азарова, складывается впечатление, что Нетаньяху не воспринимает Зеленского как полноценного руководителя государства. Он также добавил, что подобное отношение к главе киевского режима наблюдается не только со стороны израильского премьера.
Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за импорта зерна якобы из новых российских регионов.
В понедельник журналист Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отверг обвинения Киева, заявив об их безосновательности.
ИЗРАИЛЬУКРАИНАВладимир ЗеленскийНиколай АзаровБиньямин НетаньяхуКиев
 
 
