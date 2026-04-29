Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место
Азаров: зерновой скандал показал разлад Зеленского и Нетаньяху
© AP Photo / Mindaugas Kulbis — Владимир Зеленский
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о возможных санкциях против Израиля указывают на ухудшение отношений с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Скандал с закупкой зерна Израилем – уже не первое свидетельство определенной напряженности в отношениях между киевским режимом и Израилем. Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год, по крайней мере", — отметил он в Telegram-канале.
По словам Азарова, складывается впечатление, что Нетаньяху не воспринимает Зеленского как полноценного руководителя государства. Он также добавил, что подобное отношение к главе киевского режима наблюдается не только со стороны израильского премьера.
Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за импорта зерна якобы из новых российских регионов.
В понедельник журналист Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отверг обвинения Киева, заявив об их безосновательности.
