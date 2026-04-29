Золото дешевеет после выхода итогов заседания ФРС США
2026-04-29T23:51+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота стала уменьшаться быстрее после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По итогам апрельского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 июня 2026 года. По состоянию на 21.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 58,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,28%, до 4 549,56 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка стоимость золота находилась на уровне примерно 4 557 долларов. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,7% - до 71,755 доллара за унцию.
