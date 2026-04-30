"Сибирские аэропорты" планируют запуск новых рейсов в Китай

"Сибирские аэропорты" планируют запуск новых рейсов в несколько городов Китая, включая Шанхай и Гуанчжоу

2026-04-30T01:17+0300

ПЕКИН, 30 апр – ПРАЙМ. "Сибирские аэропорты" планируют запуск новых рейсов в несколько городов Китая, включая Шанхай и Гуанчжоу, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих. "В летнем сезоне 2026 года запланировано значительное расширение географии полётов за счёт открытия новых маршрутов и увеличения частоты рейсов по действующим направлениям в КНР", - заявила Эльрих. В частности, указала она, "мы ведем предметную работу по реализации новых проектов с крупнейшими российскими и китайскими авиаперевозчиками по запуску новых рейсов в Шанхай, Гуанчжоу, Шэньян, Яньтай и Циньхуандао". "Мы ожидаем, что успешная реализация летней полётной программы позволит на 25% нарастить суммарный пассажиропоток по китайским направлениям из наших аэропортов в сравнении с уровнем 2025 года", - отметила Эльрих. Она рассказала, что по состоянию на конец 2025 года аэропорты Группы обслуживали 11 направлений перевозок в КНР, а с начала 2026 года были открыты новые рейсы в Ичан, Далянь и Гуанчжоу через Харбин. Также значительно увеличена частота рейсов по маршрутам в Пекин, из некоторых аэропортов - до 28 рейсов в неделю. Кроме того, были открыты чартерные рейсы в Тайюань и Датун.

