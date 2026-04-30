Роспотребнадзор разрешил использовать первые три пляжа Анапы - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/anapa-869581435.html
Роспотребнадзор разрешил использовать первые три пляжа Анапы
Первые три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T14:22+0300
2026-04-30T15:38+0300
бизнес
туризм
анапа
роспотребнадзор
россия
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863930954_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_0f04939802d7a239aa48e82d12d6f7c5.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863930954_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b73b88051f1c8a5e5dbfc2d6abc35ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:22 30.04.2026 (обновлено: 15:38 30.04.2026)
 
Роспотребнадзор разрешил использовать первые три пляжа Анапы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Первые три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ "Пансионат "Высокий берег") получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.
Ведомство продолжает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ситуация остается на особом контроле.
В декабре 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала