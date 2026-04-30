Роспотребнадзор разрешил использовать первые три пляжа Анапы

Первые три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

2026-04-30T14:22+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Первые три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. "К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ "Пансионат "Высокий берег") получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", - говорится в сообщении ведомства.В Роспотребнадзоре добавили, что это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.Ведомство продолжает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ситуация остается на особом контроле.В декабре 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.

