Мишустин рассказал о поддержке АПК Северного Кавказа - 30.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о поддержке АПК Северного Кавказа
экономика
сельское хозяйство
россия
минеральные воды
северная осетия
ингушетия
михаил мишустин
минсельхоз
14:07 30.04.2026
 
Мишустин рассказал о поддержке АПК Северного Кавказа

Мишустин: более 36 млрд руб направили на поддержку АПК Северного Кавказа в 2025 году

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Свыше 36 миллиардов рублей направил кабмин в 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса Северного Кавказа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер-министр в четверг работает в Минеральных Водах на полях Кавказского инвестиционного форума.
"Конечно, надо сказать о аграрном секторе - одной из главных отраслей Северного Кавказа. Регулярно помогаем комплексу, в прошлом году на такие цели из бюджета направлено свыше 36 миллиардов рублей. Здесь производят практически все виды сельхозпродукции. Десятую часть зерна, треть фруктов, ягод в стране", - сказал Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию СКФО.
Он отметил, что общая площадь садов - почти 85 тысяч гектар. Год назад было предоставлено еще одному инвестору льготный кредит для закладки сада в 200 гектаров в Карачаево-Черкессии. Активно развиваются и вводятся тепличные комплексы, самые крупные в Северной Осетии, в Ингушетии, в Ставропольском крае.
"И еще о направлении, которое пока довольно новое для этого края, но учитывая климат, качество земли, – очень перспективное, я имею в виду выращивание цветов. Потребность внутреннего рынка сегодня огромна, мы об этом говорили несколько раз, она порядка двух миллиарда штук. Сейчас в целом по стране производится лишь четверть. Мы как раз оранжерею крайний раз, по-моему, в Подмосковье когда посещали, очень подробно говорили о потребностях рынка", - подчеркнул Мишустин.
Он попросил глав регионов совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития детально проработать вопрос развития цветоводства на Северном Кавказе.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМинеральные ВодыСеверная ОсетияИнгушетияМихаил МишустинМинсельхоз
 
 
