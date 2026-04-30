Страны АСЕАН разрабатывают собственную энергосистему, пишут СМИ
Страны АСЕАН разрабатывают собственную энергосистему, пишут СМИ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Страны АСЕАН разрабатывают собственную энергосистему, пишут СМИ
Страны АСЕАН разрабатывают собственную региональную энергосистему для более эффективного распределения ресурсов и повышения устойчивости к внешним... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T17:09+0300
2026-04-30T17:09+0300
2026-04-30T17:09+0300
энергетика
мировая экономика
асеан
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Страны АСЕАН разрабатывают собственную региональную энергосистему для более эффективного распределения ресурсов и повышения устойчивости к внешним энергетическим потрясениям, пишет филиппинская газета Manila Bulletin. Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Энергосистема АСЕАН (APG) - это региональная инициатива по созданию энергетической сети, которая позволит государствам-членам более эффективно распределять ресурсы и повышать устойчивость к внешним энергетическим потрясениям", - пишет Manila Bulletin. По сообщению местной газеты, министры экономики стран АСЕАН договорились обеспечивать бесперебойное энергоснабжение для основных услуг, особенно в сфере здравоохранения; подтвердили необходимость укрепления продовольственной безопасности и координации цепочек поставок, а также выразили намерение оказывать поддержку местным предприятиям в рамках "общей региональной ответственности". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260331/forum-868777667.html
мировая экономика, асеан
Энергетика, Мировая экономика, АСЕАН
Страны АСЕАН разрабатывают собственную энергосистему, пишут СМИ
Manila Bulletin: АСЕАН разрабатывает свою энергосистему для устойчивости к потрясениям