Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия приостановила демонтаж реакторов АЭС - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260430/belgiya-869572564.html
2026-04-30T09:57+0300
2026-04-30T10:06+0300
энергетика
мировая экономика
бельгия
engie
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_02067663788ba04753b2990e1390df6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:57 30.04.2026 (обновлено: 10:06 30.04.2026)
 
Бельгия приостановила демонтаж реакторов АЭС

Минэнерго Бельгии заявило о приостановке демонтажа реакторов АЭС

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Флаг Бельгии. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Бельгия приостановила демонтаж реакторов своих АЭС, проводимый в стране, говорится в заявлении главы Минэнерго королевства Матье Бие и оператора Engie.
Ранее Бие заявил, что Бельгия начала переговоры с операторами о полном выкупе национального парка атомных электростанций.
"В ожидании завершения переговоров стороны договорились о соответствующих временных мерах для сохранения стоимости и целостности ядерной деятельности, включая приостановку текущих работ по демонтажу и выводу из эксплуатации, чтобы обеспечить сохранение всех возможных вариантов для бельгийского государства", - сказано в документе.
На фоне энергетического кризиса в Евросоюзе Бельгия и оператор атомных станций Engie в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2037 года работы двух реакторов на двух АЭС в государстве: "Дуль 4" и "Тианж 3". Королевство изначально планировало закрыть все свои ядерные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии, однако на фоне энергетического кризиса в ЕС решение пересмотрели.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала