Бельгия приостановила демонтаж реакторов АЭС

Бельгия приостановила демонтаж реакторов АЭС - 30.04.2026, ПРАЙМ

Бельгия приостановила демонтаж реакторов АЭС

Бельгия приостановила демонтаж реакторов своих АЭС, проводимый в стране, говорится в заявлении главы Минэнерго королевства Матье Бие и оператора Engie. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T09:57+0300

2026-04-30T09:57+0300

2026-04-30T10:06+0300

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Бельгия приостановила демонтаж реакторов своих АЭС, проводимый в стране, говорится в заявлении главы Минэнерго королевства Матье Бие и оператора Engie. Ранее Бие заявил, что Бельгия начала переговоры с операторами о полном выкупе национального парка атомных электростанций. "В ожидании завершения переговоров стороны договорились о соответствующих временных мерах для сохранения стоимости и целостности ядерной деятельности, включая приостановку текущих работ по демонтажу и выводу из эксплуатации, чтобы обеспечить сохранение всех возможных вариантов для бельгийского государства", - сказано в документе.На фоне энергетического кризиса в Евросоюзе Бельгия и оператор атомных станций Engie в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2037 года работы двух реакторов на двух АЭС в государстве: "Дуль 4" и "Тианж 3". Королевство изначально планировало закрыть все свои ядерные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии, однако на фоне энергетического кризиса в ЕС решение пересмотрели.

бельгия

мировая экономика, бельгия, engie, атомная энергетика