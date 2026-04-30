Белоусов встретился с министром обороны Республики Конго
Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефиреном Мбулу, сообщил департамент информации и... | 30.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефиреном Мбулу, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. В среду президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. "В ходе визита в Российскую Федерацию... состоялись переговоры министров обороны двух государств", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности. Подчеркивается, что встреча прошла в традиционной для российско-конголезских отношений теплой и дружественной обстановке.
