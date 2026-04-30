Цена бензина в Калифорнии преодолела психологическую отметку шесть долларов - 30.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Цена бензина в Калифорнии преодолела психологическую отметку шесть долларов
12:02 30.04.2026 (обновлено: 14:20 30.04.2026)
 
Цена бензина в Калифорнии преодолела психологическую отметку шесть долларов

Цена бензина в Калифорнии преодолела отметку 6 долларов за галлон впервые за 4 года

© Unsplash/Dawn McDonald — Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина в Калифорнии преодолела в четверг психологическую отметку 6 долларов за галлон впервые за последние четыре года, а средняя цена бензина по стране обновила максимум и достигла 4,3 доллара за галлон (около 84,7 рубля за литр), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости.
По итогам среды стоимость топлива в Калифорнии составляла 6,01 доллара за галлон (около 118 рублей за литр). А средняя стоимость по США выросла за сутки на семь центов.
Таким образом, цены обновили максимум за четыре года. Последний раз цены находились на этом уровне в июле 2022 года.
При этом с начала военной операции США против Ирана стоимость самого распространенного бензина марки Regular (аналог АИ-92) выросла примерно на 44%, свидетельствуют статистические данные, который изучило РИА Новости.
Выше 5 долларов цена держится в штатах Вашингтон, Орегон, Невада и на Гавайях.
Самый дешевый бензин по-прежнему в Оклахоме - 3,708 доллара за галлон (около 73 рублей за литр). Ниже 3,8 доллара цены также остаются в ряде южных штатов, включая Джорджию и Канзас.
Дорожают и другие виды топлива: дизельное топливо в среднем по стране стоит 5,496 доллара за галлон, а бензин марки Premium (аналог российского АИ-95/98) - более 5,1 доллара.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
