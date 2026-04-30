В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд - 30.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд
В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд
Цена на бензин в Нидерландах в четверг превысила рекордные 2,60 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T16:23+0300
2026-04-30T16:23+0300
энергетика
нидерланды
ближний восток
ес
ГААГА, 30 апр - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах в четверг превысила рекордные 2,60 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. Рекомендованная цена за литр бензина (Euro95) в Нидерландах выросла на 1,5 цента и составила 2,603 ​​евро, что является рекордным показателем в истории страны. Стоимость дизеля в четверг выросла на 2 цента, достигнув 2,57 евро за литр. Нидерланды в последние месяцы остаются одной из самых дорогих стран ЕС по стоимости топлива. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен в конце марта заявил, что страну ожидают еще более масштабные экономические потрясения, чем рост цен на бензин, из-за конфликта на Ближнем Востоке.
нидерланды
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
192
40
192
40
нидерланды, ближний восток, ес
Энергетика, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС
16:23 30.04.2026
 
В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд

Цена на бензин в Нидерландах превысила рекордные 2,60 евро за литр в четверг

Заправка автомобиля. Архивное фото
ГААГА, 30 апр - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах в четверг превысила рекордные 2,60 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers.
Рекомендованная цена за литр бензина (Euro95) в Нидерландах выросла на 1,5 цента и составила 2,603 ​​евро, что является рекордным показателем в истории страны.
Стоимость дизеля в четверг выросла на 2 цента, достигнув 2,57 евро за литр.
Нидерланды в последние месяцы остаются одной из самых дорогих стран ЕС по стоимости топлива. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен в конце марта заявил, что страну ожидают еще более масштабные экономические потрясения, чем рост цен на бензин, из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Заправка автомобиля
ЭнергетикаНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕС
 
 
