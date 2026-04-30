В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд

В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд - 30.04.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах цена на бензин превысила исторический рекорд

Цена на бензин в Нидерландах в четверг превысила рекордные 2,60 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers.

2026-04-30T16:23+0300

2026-04-30T16:23+0300

2026-04-30T16:23+0300

ГААГА, 30 апр - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах в четверг превысила рекордные 2,60 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. Рекомендованная цена за литр бензина (Euro95) в Нидерландах выросла на 1,5 цента и составила 2,603 ​​евро, что является рекордным показателем в истории страны. Стоимость дизеля в четверг выросла на 2 цента, достигнув 2,57 евро за литр. Нидерланды в последние месяцы остаются одной из самых дорогих стран ЕС по стоимости топлива. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен в конце марта заявил, что страну ожидают еще более масштабные экономические потрясения, чем рост цен на бензин, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

нидерланды

ближний восток

нидерланды, ближний восток, ес