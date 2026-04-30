Катарская госкомпания повысила розничные цены на бензин на май
Катарская госкомпания повысила розничные цены на бензин на май - 30.04.2026, ПРАЙМ
Катарская госкомпания повысила розничные цены на бензин на май
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy снова повысила розничные цены на бензин Аи-95 и Аи-91, теперь - на май, при этом цена на дизельное | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T18:54+0300
2026-04-30T18:54+0300
2026-04-30T18:54+0300
ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy снова повысила розничные цены на бензин Аи-95 и Аи-91, теперь - на май, при этом цена на дизельное топливо после роста в начале марта остается на прежнем уровне, выяснило РИА Новости на основе сравнения данных компании с марта. "Цена "девяносто пятого бензина, супер" в мае 2026 года составит 2,10 катарского риала (0,57 цента) по сравнению с 2,05 риала в апреле", - говорится в распоряжении QatarEnergy. С начала марта цена на бензин этой марки увеличилась в стране на 0,25 риала (0,068 цента). При этом цена бензина марки "91 Premium" в мае составит 1,90 риала (0,52 цента) за литр, что на на 0,05 риала больше, чем в апреле. Однако, согласно данным QatarEnergy, цена дизельного топлива после повышения в начале марта остается неизменной, в мае она составит 2,05 риала (0,56 цента). В феврале дизельное топливо стоило в Катаре 1,9 риала за литр. QatarEnergy как государственный регулятор цен на топливо в конце каждого месяца устанавливает цены на бензин для всех заправок страны на следующий месяц. Конфликт между США и Ираном привел к проблемам с судоходством через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
катар
сша
иран
катар, сша, иран, qatarenergy
Энергетика, КАТАР, США, ИРАН, QatarEnergy
Катарская госкомпания повысила розничные цены на бензин на май
QatarEnergy повысила розничные цены на бензин Аи-95 и Аи-91 на май
ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy снова повысила розничные цены на бензин Аи-95 и Аи-91, теперь - на май, при этом цена на дизельное топливо после роста в начале марта остается на прежнем уровне, выяснило РИА Новости на основе сравнения данных компании с марта.
"Цена "девяносто пятого бензина, супер" в мае 2026 года составит 2,10 катарского риала (0,57 цента) по сравнению с 2,05 риала в апреле", - говорится в распоряжении QatarEnergy
.
С начала марта цена на бензин этой марки увеличилась в стране на 0,25 риала (0,068 цента).
При этом цена бензина марки "91 Premium" в мае составит 1,90 риала (0,52 цента) за литр, что на на 0,05 риала больше, чем в апреле.
Однако, согласно данным QatarEnergy, цена дизельного топлива после повышения в начале марта остается неизменной, в мае она составит 2,05 риала (0,56 цента). В феврале дизельное топливо стоило в Катаре
1,9 риала за литр.
QatarEnergy как государственный регулятор цен на топливо в конце каждого месяца устанавливает цены на бензин для всех заправок страны на следующий месяц.
Конфликт между США
и Ираном
привел к проблемам с судоходством через Ормузский пролив
, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
