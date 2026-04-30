https://1prime.ru/20260430/benzin-869590213.html

Катарская госкомпания повысила розничные цены на бензин на май

2026-04-30T18:54+0300

энергетика

катар

сша

иран

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8ddda188bd03bbf15f11f097a4d12906.jpg

ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy снова повысила розничные цены на бензин Аи-95 и Аи-91, теперь - на май, при этом цена на дизельное топливо после роста в начале марта остается на прежнем уровне, выяснило РИА Новости на основе сравнения данных компании с марта. "Цена "девяносто пятого бензина, супер" в мае 2026 года составит 2,10 катарского риала (0,57 цента) по сравнению с 2,05 риала в апреле", - говорится в распоряжении QatarEnergy. С начала марта цена на бензин этой марки увеличилась в стране на 0,25 риала (0,068 цента). При этом цена бензина марки "91 Premium" в мае составит 1,90 риала (0,52 цента) за литр, что на на 0,05 риала больше, чем в апреле. Однако, согласно данным QatarEnergy, цена дизельного топлива после повышения в начале марта остается неизменной, в мае она составит 2,05 риала (0,56 цента). В феврале дизельное топливо стоило в Катаре 1,9 риала за литр. QatarEnergy как государственный регулятор цен на топливо в конце каждого месяца устанавливает цены на бензин для всех заправок страны на следующий месяц. Конфликт между США и Ираном привел к проблемам с судоходством через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

