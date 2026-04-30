Чайка сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в СКФО - 30.04.2026, ПРАЙМ
Чайка сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в СКФО
Общий уровень безработицы в СКФО снизился с почти 14% до рекордных 7,5%, сообщил полпред президента России в СКФО Юрий Чайка. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T14:33+0300
2026-04-30T15:19+0300
14:33 30.04.2026 (обновлено: 15:19 30.04.2026)
 
Чайка сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в СКФО

Чайка: уровень безработицы в СКФО снизился с почти 14% до рекордных 7,5%

Трудовая книжка. Архивное фото
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Общий уровень безработицы в СКФО снизился с почти 14% до рекордных 7,5%, сообщил полпред президента России в СКФО Юрий Чайка.
"Число занятых граждан увеличилось почти на 11% - до более чем 4,6 миллиона человек. А общий уровень безработицы снизился с почти 14% до рекордных в текущем году для Северного Кавказа 7,5%", - сказал Чайка на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Он подчеркнул значимость реализации проекта по созданию высокопроизводительных рабочих мест.
"Рассчитываем на прирост их количества по итогам 2026 года", - сказал полпред.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
