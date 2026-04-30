Рынок акций уходит на длинные майские праздники

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи за неделю снизился на 2,9 процента, а индекс РТС потерял 2,1 процента. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался на уровне 2653 пунктов. Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,4 процента, торгуясь на офшорном рынке в пятницу вблизи уровня 74,7.📉 Акции падают, несмотря на дорогую нефтьНа рынке акций в течение недели преобладал негативный настрой. Несмотря на рост нефтяных котировок из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива, отечественный нефтегазовый сектор не смог поддержать рынок. Этому помешали твёрдый курс рубля и ряд ограничений, связанных со сложной геополитической ситуацией.Котировки Brent на площадке ICE преодолели уровень 126 долларов в середине недели, а в четверг откатились к отметке 114 долларов. Такая волатильность, на наш взгляд, связана с экспирацией июньского контракта и переносом открытых позиций на следующий, уже июльский контракт, причём в сложной геополитической обстановке. Выход Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК охладил пыл "быков" лишь на некоторое время, но внёс значительную турбулентность среди участников рынка (в первую очередь среди спекулянтов). Последствия такого решения рынку ещё предстоит оценить в среднесрочной перспективе.📊 Лидеры и аутсайдеры неделиСреди акций, входящих в индекс Мосбиржи и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Астры" (ASTR) — плюс 8,5 процента. На наш взгляд, увеличение стоимости бумаг случилось из-за спекуляций в преддверии заседания совета директоров, которое было запланировано на 30 апреля.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "Самолёта" (SMLT), потерявшие за неделю 12,9 процента. Инвесторов расстроил чистый убыток компании по результатам второго полугодия. Он был вызван обесценением на 4,7 миллиарда рублей инвестиций в проект "Квартал Марьино", национализированный из-за связей с западной компанией.🔮 Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем нейтральную тенденцию на рынке акций. Позитив от постепенного ослабления курса рубля может стать триггером для акций лишь в пятницу. Ожидается, что с 8 мая начнутся операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2500 пунктов.Автор: Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"
