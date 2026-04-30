В Дагестане утвердили план противопаводковых работ на 6 млрд рублей

2026-04-30T01:23+0300

МАХАЧКАЛА, 30 апр - ПРАЙМ. План аварийно-восстановительных противопаводковых работ на 2026-2029 годы утвердили в Дагестане, их общая стоимость превышает 6 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале правительства республики. Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел заседание противопаводковой комиссии, где были рассмотрены меры по обеспечению безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и паводков 2026 года, а также вопросы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. "По итогам комиссии утвержден согласованный с Федеральным агентством водных ресурсов РФ план превентивных аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работ на 2026-2029 годы, где предусмотрены работы на более 150 километров общей стоимостью более 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. На 2026 год запланированы расчистка и дноуглубление реки Гвера в пределах села Алчуниб, а также реки Тлейсерух в пределах сел Гилиб и Кутих Чародинского района. Такие же работы предусмотрены у реки Кидеро в пределах сел Кидеро и Зехида Цунтинского района, у реки Шиназчай в Рутульском районе. Также планируют провести неотложные аварийно-восстановительные работы на прорывоопасных участках водооградительных валов реки Терек в Бабаюртовском и Кизлярском районах. Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.

россия, дагестан, рф, владимир путин, мчс