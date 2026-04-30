В Магаданской области возбудили дело после обрушения в угольном карьере
2026-04-30T10:25+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, возбудили в Магаданской области после обрушения в угольном карьере, сообщил следственный комитет России. "В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения горных масс в угольном карьере. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", говорится в канале ведомства на платформе "Макс". По версии следствия, в четверг в угольном карьере "Кадыкчанский" Сусуманского района произошло обрушение горных масс. Уточняется, что под завалами могут находиться несколько человек, осуществлявших работы по добыче угля. Точное количество пострадавших устанавливается. В ведомстве также отметили, то в настоящее время к месту обрушения выдвинулась следственная группа в составе руководства, следователей и следователей-криминалистов регионального управления. Для установления полной картины произошедшего проводится комплекс следственных действий.
СК возбудил дело после обрушения горных масс в угольном карьере на Колыме
