Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магаданской области возбудили дело после обрушения в угольном карьере - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260430/delo-869573843.html
В Магаданской области возбудили дело после обрушения в угольном карьере
В Магаданской области возбудили дело после обрушения в угольном карьере
Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, возбудили в Магаданской области после обрушения в угольном карьере, сообщил... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T10:25+0300
2026-04-30T10:25+0300
происшествия
россия
магаданская область
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866128914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_852e7b979d17e58dd0d9fda41c5f283d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866128914_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79d5a77fbf43b4f3a0214ebdec4e1549.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магаданская область, рф, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РФ, СК РФ
10:25 30.04.2026
 
В Магаданской области возбудили дело после обрушения в угольном карьере

СК возбудил дело после обрушения горных масс в угольном карьере на Колыме

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, возбудили в Магаданской области после обрушения в угольном карьере, сообщил следственный комитет России.
"В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения горных масс в угольном карьере. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По версии следствия, в четверг в угольном карьере "Кадыкчанский" Сусуманского района произошло обрушение горных масс. Уточняется, что под завалами могут находиться несколько человек, осуществлявших работы по добыче угля. Точное количество пострадавших устанавливается.
В ведомстве также отметили, то в настоящее время к месту обрушения выдвинулась следственная группа в составе руководства, следователей и следователей-криминалистов регионального управления. Для установления полной картины произошедшего проводится комплекс следственных действий.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала