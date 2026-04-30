Белый дом выступил против расширения доступа к Mythos, пишут СМИ

2026-04-30T05:19+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Белый дом выступает против плана организации Anthropic по расширению числа организаций, имеющих доступ к ее самой передовой модели искусственного интеллекта Mythos, из опасений безопасности, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Anthropic недавно решила предоставить доступ к Mythos примерно 70 дополнительным компаниям, что увеличило бы общее число организаций, имеющих доступ к сервису, примерно до 120. "Представители администрации сообщили компании, что выступают против этого шага из-за опасений по поводу безопасности", - говорится в сообщении газеты. Некоторые чиновники Белого дома также опасаются, что у Anthropic не будет достаточно вычислительных мощностей для обслуживания такого большого количества организаций без ущерба для эффективного использования сервиса правительством, добавило издание. Anthropic первоначально предоставила доступ к Mythos компаниям и организациям, управляющим критически важной инфраструктурой США, и не планировала его публичное внедрение. Ранее Anthropic ограничила доступ к Mythos примерно 40 организациям, утверждая, что его кибервозможности слишком опасны, чтобы допускать более широкое распространение. Агентство Блумберг 10 апреля передало, что, по заявлениям разработчика, модель Mythos способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных системах и веб-браузерах, что рассматривается как новый класс кибератак.

