"Эксперт РА": кредитная активность в сегменте МСБ будет восстанавливаться

Кредитная активность в сегменте малого и среднего бизнеса в России в 2026 году по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) будет восстанавливаться... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T00:16+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Кредитная активность в сегменте малого и среднего бизнеса в России в 2026 году по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) будет восстанавливаться умеренными темпами, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА" "Эксперт РА" ожидает, что в 2026 году по мере смягчения ДКП кредитная активность в сегменте МСБ будет восстанавливаться умеренными темпами: объем новых выдач, по нашим прогнозам, составит порядка 16 триллионов рублей (+10% к уровню 2025 года), прирост совокупного портфеля – около 5%, до 15,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре. При этом аналитики агентства считают, что динамика внутри сегмента будет разнонаправленной: портфель квази-МСП продолжит рост, тогда как портфель реального МСБ останется под давлением. Главными сдерживающими факторами, по мнению рейтингового агентства, будут оставаться ограниченный объем государственной поддержи и повышенные требования банков к оценки кредитоспособности заемщика на фоне ухудшения финансовых метрик заемщиков в условиях высоких процентных ставок и нарастающей налоговой нагрузки. "Удвоение лимита субсидирования до 200 миллиардов рублей и расширение льготных программ на оборотные цели создадут положительный импульс, однако лишь для приоритетных отраслей, тогда как основная масса субъектов реального МСБ по-прежнему будет ограничена в доступных источниках долгосрочного финансирования", - также говорится в обзоре. Качество портфеля МСБ будет находиться под влиянием накопленных рисков, считают в "Эксперт РА". "Вместе с тем, несмотря на то что вслед за ключевой ставкой стали снижаться и ставки по кредитам, их уровень все еще остается очень высоким, что в совокупности с существенным ростом долговой нагрузки в предыдущие периоды продолжит оказывать давление на финансовое положение заемщиков", - отмечают эксперты. По мнению агентства, для реального МСБ текущий год будет не меньшим вызовом, чем предыдущий, в связи с чем объем проблемных кредитов в сегменте реального МСБ по итогам 2026 года может превысить 20% портфеля.

