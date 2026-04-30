Эксперт рассказал об опасности чат-ботов в мессенджерах - 30.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об опасности чат-ботов в мессенджерах - 30.04.2026, ПРАЙМ
Технологии
04:19 30.04.2026
 
Эксперт рассказал об опасности чат-ботов в мессенджерах

Эксперт Полянский: чат-боты становятся опасными, когда решаются рабочие задачи

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чат-боты в мессенджерах становятся опасными, когда через них решаются рабочие задачи, поскольку это приводит к утечке внутренней информации компаний за ее пределы, рассказал РИА Новости владелец сервиса "DION.Чаты" Станислав Полянский.
"Корпоративные чат-боты сегодня используют многие компании. На первый взгляд, такой формат кажется удобным: сотрудники уже пользуются привычным мессенджером, а значит, не нужно отдельно осваивать новый инструмент. Но именно в этом и кроется риск. Как только через бота начинают решаться реальные рабочие задачи, во внешней среде оказывается внутренняя информация компании", - сообщил он.
Эксперт отметил, что у бизнеса в мессенджерах гораздо меньше контроля над тем, где именно хранятся данные, кто имеет к ним доступ и как защищена переписка. Если бот подключен к внутренним системам компании, любая ошибка в настройке, доступах или хранении данных может привести к утечке.
"Проблема не только в самой платформе. Риски часто возникают сразу в нескольких местах: в настройке прав доступа, в хранении токенов, в серверной части бота, в интеграции с HR-, IT- и другими внутренними системами", - добавил он.
Кроме того, человеческий фактор также влияет на возможные проблемы с данными: кто-то может дать слишком широкие права, забыть вовремя отключить доступ или использовать небезопасную схему подключения.
Однако не все сценарии одинаково рискованны. Если бот просто публикует общие новости, расписание мероприятий или ссылки на открытые материалы, то формат можно считать относительно безопасным, заключил Полянский.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
