Дмитриев поразился некомпетентности ЕС в сфере энергетической политики
Глава РФПИ Дмитриев поразился некомпетентности Евросоюза в сфере энергетики
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поразился некомпетентности Евросоюза в сфере энергетической политики.
"Бюрократические клоуны ЕС не могут даже следить за ситуацией - им не хватает базовых данных о поставках топлива. Через два месяца после худшего энергетического кризиса в истории ЕС даже не удосужился собрать данные о своем затруднительном положении. Поразительное сочетание некомпетентности, безответственности и высокомерия", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию издания Politico в той же соцсети о том, что наземные самолеты и официальные лица авиакомпании призывают граждан сократить свои поездки. ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.
Высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики рассказал газете, что в ЕС "очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные" о собственных запасах.
Издание также приводит слова гендиректора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что в Европа обладает подобной информаций на май и июнь, "однако что будет дальше, предсказать сложно".
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.