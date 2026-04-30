СМИ: ЕС обладает скудной информацией о собственных запасах топлива - 30.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС обладает скудной информацией о собственных запасах топлива
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает издание Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей. "Усилия Европы по предотвращению дефицита топлива, вызванного войной с Ираном, сталкиваются с неожиданной проблемой: никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте", - пишет издание. Высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики рассказал газете, что в ЕС "очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные" о собственных запасах. Издание также приводит слова генерального директора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что в Европа обладает подобной информаций на май и июнь, "однако что будет дальше предсказать сложно". "Существуют стратегические резервы, но нет четкого представления о том, сколько из них уже использовано", - добавил Майер.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
