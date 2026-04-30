https://1prime.ru/20260430/etsb-869585551.html
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку - 30.04.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку
Добавлены подробности (после четвертого абзаца). | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T16:47+0300
2026-04-30T16:47+0300
2026-04-30T16:47+0300
экономика
финансы
мировая экономика
ближний восток
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/50/841265025_0:119:2401:1469_1920x0_80_0_0_7521af1af6b75f68183d4fbf37d5ff2a.jpg
Добавлены подробности (после четвертого абзаца). МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. Таким образом, ставка сохранена седьмой раз подряд после семи снижений подряд. Регулятор отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на энергоносители, что подтолкнуло инфляцию и оказало давление на экономические настроения. ЕЦБ подчеркнул, что последствия для среднесрочной инфляции и экономической активности будут зависеть от интенсивности и продолжительности ценового шока для энергоносителей, а также от масштабов его косвенных и вторичных последствий. Центробанк намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим центробанк будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/50/841265025_22:0:2165:1607_1920x0_80_0_0_6e103c292ac220181e9c7c797ab22367.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, ближний восток, ецб
Экономика, Финансы, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕЦБ
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых после семи снижений подряд
Добавлены подробности (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ
.
Таким образом, ставка сохранена седьмой раз подряд после семи снижений подряд.
Регулятор отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке
привел к резкому росту цен на энергоносители, что подтолкнуло инфляцию и оказало давление на экономические настроения.
ЕЦБ подчеркнул, что последствия для среднесрочной инфляции и экономической активности будут зависеть от интенсивности и продолжительности ценового шока для энергоносителей, а также от масштабов его косвенных и вторичных последствий.
Центробанк намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим центробанк будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.
