ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку - 30.04.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку
Добавлены подробности (после четвертого абзаца). | 30.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260429/frs-869555796.html
16:47 30.04.2026
 
ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых после семи снижений подряд

© Unsplash/Tabrez SyedЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Tabrez Syed
Добавлены подробности (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.
Таким образом, ставка сохранена седьмой раз подряд после семи снижений подряд.
Регулятор отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на энергоносители, что подтолкнуло инфляцию и оказало давление на экономические настроения.
ЕЦБ подчеркнул, что последствия для среднесрочной инфляции и экономической активности будут зависеть от интенсивности и продолжительности ценового шока для энергоносителей, а также от масштабов его косвенных и вторичных последствий.
Центробанк намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим центробанк будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Вчера, 21:37
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
