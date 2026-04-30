ЕЦБ вновь сохранил базовую процентную ставку

Добавлены подробности (после четвертого абзаца). | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T16:47+0300

Добавлены подробности (после четвертого абзаца). МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. Таким образом, ставка сохранена седьмой раз подряд после семи снижений подряд. Регулятор отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на энергоносители, что подтолкнуло инфляцию и оказало давление на экономические настроения. ЕЦБ подчеркнул, что последствия для среднесрочной инфляции и экономической активности будут зависеть от интенсивности и продолжительности ценового шока для энергоносителей, а также от масштабов его косвенных и вторичных последствий. Центробанк намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим центробанк будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.

