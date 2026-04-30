Дмитриев спрогнозировал сроки кризиса в ЕС - 30.04.2026, ПРАЙМ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал сроки кризиса в Евросоюзе. В соцсети X он описал "последовательность семи волн кризисного цунами ЕС/Великобритании". По его словам, в мае в объединении начнутся проблемы с авиакеросиноим, затем с нефтью, газом и топливом в целом, а также с удобрениями. В июне-августе Дмитриев ждет затруднений с продовольствием и в промышленности. В сентябре-октябре спецпредставитель президента прогнозирует сложности в экономике, а кроме того - социальный и политический кризис. "Пробуждение и перезагрузка в 2027 году", - написал Дмитриев в своем посте. Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

