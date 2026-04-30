Дмитриев спрогнозировал сроки кризиса в ЕС
Глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал пробуждение ЕС от кризиса и перезагрузку в 2027 году
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал сроки кризиса в Евросоюзе.
По его словам, в мае в объединении начнутся проблемы с авиакеросиноим, затем с нефтью, газом и топливом в целом, а также с удобрениями. В июне-августе Дмитриев ждет затруднений с продовольствием и в промышленности. В сентябре-октябре спецпредставитель президента прогнозирует сложности в экономике, а кроме того - социальный и политический кризис.
"Пробуждение и перезагрузка в 2027 году", - написал Дмитриев в своем посте.
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.